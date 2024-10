Muore la mamma, due fratelli sgomberano il garage e trovano 2 bombe e 4 fucili

Ancona, 29 ottobre 2024 – Trovano due bombe e quattro fucili nel garage dell’anziana madre, deceduta alcuni giorni fa. Questa mattina all’ufficio armi ed esplosivi della divisione Pas (Polizia amministrativa e sociale) della Questura di Ancona si sono presentati due fratelli: hanno denunciato di aver trovato, mentre stavano sgomberando il garage dell’abitazione in affitto dell’anziana madre, alcune armi nonché una bomba a mano dotata di spoletta e una bomba da mortaio. I due hanno riferito al personale di Polizia che il secondo marito della madre, morto molto tempo fa, era un capitano dell’esercito in pensione. Il personale specializzato dell’ufficio armi e del nucleo artificieri antisabotaggio della Questura si è recato subito sul posto per la messa in sicurezza del garage e delle aree adiacenti, tenuto conto che il locale era in un condominio della zona Baraccola, dove insistono altri otto appartamenti.

Le due bombe

Nel frattempo è stata allertata la Prefettura di Ancona che ha prontamente richiesto agli artificieri del Reggimento genio ferrovieri di Bologna (specializzato in maneggio, rimozione e brillamento di armi da guerra) di intervenire per la rimozione delle bombe e il loro successivo brillamento in una cava della provincia. Un equipaggio di questo nucleo è arrivato ad Ancona con urgenza e ha portato a termine l’operazione, con l’ausilio di un’unità della Croce Rossa che ha curato gli aspetti sanitari. La bomba a mano, dopo un’attenta ispezione, è risultata vuota, mentre la bomba da mortaio era perfettamente funzionante ed è stato dunque necessario farla brillare. Non si è reso necessario evacuare persone dalle proprie abitazioni. Grazie alla scoperta fatta dai fratelli e all’intervento tempestivo di forze dell’ordine e artificieri è stato evitato il peggio.