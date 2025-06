Muore nel fuori strada: l’ipotesi del malore

Una comunità intera è in lacrime per la sua scomparsa, arrivata all’improvviso e in maniera violenta, quasi inevitabile. Lo schianto mentre era al volante della sua Fiat Panda gli è costato la vita lunedì pomeriggio. Padre di famiglia, 56enne residente ad Agugliano, originario della Sicilia, Andrea Zuccaro, conosciuto e stimato nella piccola cittadina dove abitava e dove aveva costruito la sua vita, è morto all’interno dell’abitacolo della sua macchina sulla strada provinciale 2, in contrada Colonne all’incrocio con via Mazzangrugno.

Il mezzo è rimasto capottato nel canneto bordostrada. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco dalla centrale di Ancona e i carabinieri del comando osimano, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. I pompieri hanno estratto il corpo senza vita dal mezzo. La sorella Isabella lo ricorda così: "Caro fratello mio, te ne sei andato in un soffio così lasciando nei nostri cuori una ferita e un dolore che non si rimarginerà mai. Ci incontreremo di nuovo, lo so, ma nel frattempo ci mancherai da morire. Ti auguro di trovare, ovunque tu sia, quella luce e serenità che la vita terrena purtroppo ti ha negato per troppo tempo. Riposa in pace". Un’amica scrive sui social: "Mi chiamavi "sole" perché dicevi che quando arrivavo io portavo il sole. Mi mancherai tantissimo".

Dovrebbe essersi trattato di un malore. Sarebbe quella la causa che l’ha portata a perdere il controllo del mezzo. L’uomo si trovava da solo nella sua Panda, quasi sicuramente di ritorno a casa nel giorno delle celebrazioni per la Repubblica. E’ successo tutto infatti poco distante dalla sua abitazione. Quella provinciale è stata spesso teatro di incidenti anche molto gravi nel corso degli anni, sia verso Polverigi che Camerata Picena. Poche ore dopo la salma è stata riconsegnata ai familiari. Non è stata svolta l’autopsia né l’ispezione cadaverica sul suo corpo. I funerali si celebrano oggi pomeriggio alle 16 nella chiesa di Agugliano. Con il trascorrere delle ore il passaparola si è fatto intenso sull’identità dell’uomo. Tutta la città di Agugliano è tuttora in choc per quanto accaduto e oggi pomeriggio si è data appuntamento in centro per l’estremo saluto.

Silvia Santini