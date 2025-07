Muore nello schianto con la moto. Si indaga per omicidio stradale

La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale per fare chiarezza sull’incidente stradale dove sabato ha perso la vita il 33enne corinaldese Lorenzo Perugini. Era da poco trascorsa la mezzanotte quando ‘il biondo’ così lo chiamavano gli amici, in sella alla sua Ducati dal rientro da una festa, stava viaggiando in direzione monte e all’altezza del civico 110 ha trovato la morte. Uno scontro dove sia la Ducati che la vettura coinvolta sono state divorate dalle fiamme.

Lorenzo ha riportato, oltre a traumi diffusi, gravi ustioni e, dopo la corsa disperata all’ospedale di Torrette, nelle prime ore di domenica il suo cuore ha cessato di battere per sempre. Nel sinistro è rimasta coinvolta anche un’altra vettura che il 33enne avrebbe urtato lievemente prima dello scontro che gli è costato la vita, all’uscita della curva, appena imboccato il rettilineo.

La dinamica è al vaglio della Polizia Locale di Senigallia, i mezzi rimasti coinvolti nell’incidente sono stati posti sotto sequestro. Ancora sotto shock la comunità di Corinaldo dove Lorenzo era molto conosciuto: due le sue più grandi passioni, il calcio, per tante stagioni aveva militato nella squadra del borgo gorettiano e le moto, era iscritto al Motoclub iMatti di Corinaldo. "Positivo, energico, attento agli altri e gentile, estremamente gentile" il ricordo di un’amica.

Lascia la mamma, il papà con cui lavorava nella ditta di famiglia, le sorelle Francesca e Valentina e gli adorati nipoti. La data dei funerali non è stata ancora fissata.