Il suo cuore malato non ha retto: muore a otto anni

Filottrano (Ancona), 9 giugno 2023 – Il suo cuoricino non ha retto. Si è sentito male l’altra sera e a nulla è valso l’arrivo dei sanitari. Il piccolo Ayan Iqbal, la cui famiglia è originaria del Pakistan ma risiede a Filottrano, è deceduto poco dopo.

Nato morto a Reggio Emilia, inchiesta in Procura

Non aveva ancora compiuto nove anni. Il suo problema cardiaco che aveva dalla nascita non gli ha permesso di continuare a vivere, sereno e sorridente come era sempre, tutti i giorni, quando era a casa e andava a scuola assieme ai suoi amichetti. L’intera comunità di Filottrano è scossa per quanto accaduto, un fulmine a ciel sereno arrivato a spezzare una vita troppo giovane e innocente.

"Ayan avrebbe compiuto 9 anni il 17 ma ci ha lasciato improvvisamente l’altro ieri sera – dice il primo cittadino -. Immenso il dolore dei genitori e dei fratelli e il dispiacere dei piccoli compagni, delle insegnanti e della dirigente scolastica. L’amministrazione comunale, che non farà mancare il suo appoggio, porge sentite condoglianze alla famiglia Iqbal".

L’associazione cittadina "Gioia di vivere" ha deciso di annullare l’open day di oggi per rispetto e vicinanza della famiglia del piccolo Ayan.

"Era nostro iscritto al doposcuola – dicono dal gruppo -. I bimbi e le bimbe del nostro doposcuola, il team educativo e l’associazione ti salutano con tanto affetto". Questa mattina, dopo una preghiera con tutta la comunità pachistana riunita per dargli l’estremo saluto, la piccola salma sarà inumata nel cimitero filottranese.