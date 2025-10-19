Muore a 23 anni ucciso con una coltellata, lo choc degli amici: “Non era capace di fare male a nessuno”

Ancona, 19 ottobre 2025 – Si avvicinano all’auto per tornare a casa dopo un giro nei locali della città di Perugia. Prima una discussione, poi gli spintoni, le urla e il fendente dritto al cuore. Poi il fuggi fuggi, il suono delle sirene. La corsa disperata dei sanitari quando però per Hekuran Cumani, 23enne fabrianese (di origini albanesi), fisico atletico e robusto non c’era più nulla da fare.

Disperato il fratello che, probabilmente nel tentare di difendere ‘Eku’, è rimasto ferito alla gamba. Ad assassinarlo sarebbe stato un giovane con cui sarebbe nata una discussione poco prima, all’interno di uno dei locali dove la vittima ha trascorso la serata con gli amici.

Erano le 4,30 di sabato mattina quando Hekuran assieme al fratello e altri amici hanno raggiunto l’auto per tornare a Fabriano, frazione San Donato dove viveva con la famiglia.

Hekuran non era tipo da andarsele a cercare, dice il cugino e confermano alcuni amici. A Fabriano lavorava saltuariamente durante l’inverno, mentre in estate lavorava assieme a uno dei suoi due fratelli in un ristorante a Senigallia. Gli amici erano quelli di sempre, quelli con cui era cresciuto. Una compagnia numerosa che si ritrovava al bar e che, qualche volta, nel fine settimana, partiva in direzione di Perugia per andare a ballare.

Così venerdì sera. Intorno a mezzanotte, dopo essersi riuniti, una decina di ragazzi poco più che ventenni sono partiti a bordo di due auto e hanno raggiunto il “110 Cafè” di via Pascoli, a Perugia, locale cuore della vita notturna studentesca quando i bar del corso iniziano a chiudere e rimanere sulle scalette del duomo non è più così piacevole per via del clima.

L’omicidio si è consumato nel parcheggio che si trova alle spalle del locale e della mensa universitaria, di fronte al dipartimento di Matematica e informatica. Qui alle 4.30 le urla, il fendente letale e i lampeggianti blu accorsi in pochi istanti.

Ma quando i poliziotti hanno raggiunto l’area di sosta, il personale del 118 aveva già constatato il decesso del ragazzo, ucciso da una coltellata al petto, vicino al cuore.

Ma perché? Un interrogativo che le indagini condotte dalla squadra mobile sotto la direzione della Procura della Repubblica del capoluogo umbro proverà a chiarire una volta individuato il presunto responsabile, fuggito ma di cui si conoscerebbero le generalità.

Gli inquirenti hanno escluso, per ora, questioni di droga e ritengono l’episodio estraneo al contesto universitario. La coltellata sarebbe stata sferrata al culmine di una lite tra gruppi di ragazzi, quello di Hekuran e dei suoi amici, e quello composto da almeno tre coetanei, residenti nel Perugino, ma alcuni di loro di origini straniere. Ad accendere la miccia ci sarebbero stati motivi banali, una discussione nata poco prima in uno dei locali frequentati venerdì sera.

Quanto è bastato per accendere una rissa nella quale è spuntato un coltello. Che ha colpito Hekuran, ma che ha anche ferito suo fratello, raggiunto a una gamba, ma senza particolari conseguenze.

Secondo quanto sta emergendo tra i due gruppi c’erano stati degli attriti già in precedenza, già dentro al locale. Nel parcheggio, forse, si sono incontrati di nuovo casualmente, forse sono stati seguiti. “I ragazzi di Fabriano stavano tornando, erano andati a riprendere le automobili” raccontano i familiari di alcuni ragazzi, fermi davanti alla questura in attesa che i ragazzi finiscano le loro deposizioni.

Le indagini della polizia si muovono rapidamente sulla base delle tante testimonianze raccolte, sia degli amici della vittima che di altri presenti e decisive saranno le immagini di videosorveglianza della zona.

Il ricordo degli amici

“Sono partiti verso mezzanotte. Si sono incontrati al bar, come sempre. Poi sono partiti. Non tutti, due macchine, per andare a ballare a Perugia. Alle 5 mio figlio mi ha chiamato per dirmi quello che era successo”.

La compagnia, il bar dove ritrovarsi, l’amicizia trascorsa insieme. Le uscite, poche.

“Hekuran usciva poco, me lo diceva prima anche suo padre. Una di quella è stata questa. Ci crederesti?”. Lo racconta il padre di uno degli degli amici di Hekuran Cumani, ucciso all’alba di ieri nel parcheggio della facoltà di Matematica, dietro al 110 Cafè, mentre aspetta il figlio davanti alla questura.

Con gli altri è stato lungamente sentito per ricostruire quegli attimi drammatici nei quali una lite si è presto degenerata. Hekuran è stato colpito al torace, colpito, sembrerebbe, proprio per uccidere, visto che il fendente puntava al cuore.

Ucciso per? “Non lo so proprio, non so che pensare”. Hekuran, nato in Italia da genitori albanesi, viveva a Fabriano. Lavori saltuari in inverno, la stagione al ristorante a Senigallia.

Una vita normale, tranquilla, ricorda chi lo conosceva. La passione per la palestra e per i tatuaggi, le uscite con gli amici, ma neanche così frequenti, già in altre occasioni in Umbria per le serate in discoteca.

Pochi «grilli» in testa e di certo, assicurano, nessuna indole violenta o l’atteggiamento di chi se la va a cercare.

“Sarebbe stato incapace di fare male a qualcuno”. Le frequentazioni sempre quelle di una vita, con i ragazzi che, da ieri mattina, sono arrivati a Perugia per aspettare gli altri della compagnia, impegnati a testimoniare davanti agli inquirenti, e cercare di capire. Occhi lucidi, appoggiati al muretto del sottopassaggio che, dalla questura, porta al parcheggio del minimetrò. Una lunga attesa e molti interrogativi.

Ci sono alcuni genitori, arrivati presto da Fabriano quando la chiamata all’alba ha svelato la tragedia. Una telefonata che ha fatto piombare nel dramma la famiglia di Hekuran, il figlio morto per mano di uno sconosciuto, l’altro figlio ferito.

Senza un perché al momento, senza capire come si possa uscire di casa, salutarsi, e non rientrare più. Per colpa, forse, di uno sguardo di troppo, una parola sbagliata.

Gli investigatori della Polizia hanno già ascoltato tutti gli amici della vittima che hanno assistito alla scena. Il 23enne, dopo una serata passata in giro per locali con gli amici, aveva terminato il tour perugino al «110 Caffè», locale vicino all’area di un parcheggio aperto al pubblico davanti al dipartimento di matematica e informatica dell’Università degli Studi di Perugia, dove è avvenuto l’assassinio. «Un bravo ragazzo», così viene descritto in città da amici e conoscenti. «Amante della palestra, del fitness, teneva al suo corpo. Un grande amico, dal cuore d’oro, amava la famiglia e gli animali», è il racconto di chi lo conosceva.