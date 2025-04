Mura del convento di Santa Chiara: "Il patrimonio ritorna alla città"

"Con grande soddisfazione annuncio la riapertura alla vista delle storiche mura del convento di Santa Chiara, parte integrante del secondo anello di fortificazione del castello di Filottrano. Dopo anni di coperture e cantieri, questo importante patrimonio architettonico e culturale torna finalmente a essere visibile e valorizzato". Ad affermarlo il sindaco Luca Paolorossi in sopralluogo. "Ringrazio sentitamente l’impresa Mammarella, e in particolare l’ingegner Vincenzo Mammarella, per l’attenzione dimostrata verso le esigenze della comunità, e l’architetto Alfieri, direttore dei lavori, per la disponibilità e la competenza tecnica. In qualità di sindaco, il mio compito è sollecitare, ascoltare e mediare, sempre nel rispetto delle professionalità coinvolte, per assicurare che i lavori pubblici procedano nel modo più efficace e con il minor impatto possibile sulla vita cittadina. È stato richiesto il ridimensionamento del cantiere e il ripristino dell’illuminazione, con l’obiettivo di restituire decoro e funzionalità a un’area centrale della nostra città. L’intervento proseguirà all’interno della struttura, che si estende per circa cinquemila metri quadrati, ma intanto un primo passo è stato compiuto: le mura sono nuovamente parte del paesaggio urbano". Attenzione particolare è stata riservata anche al mercato settimanale del venerdì: gli spazi torneranno gradualmente alla loro configurazione originaria, garantendo continuità e ordine.