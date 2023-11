Mura medievali, cadono pezzi

Le mura medioevali perdono pezzi: mentre una ditta stava posizionando le luminarie si è staccata una grossa pietra più diversi detriti proprio dal torrione che si trova sopra la porta di Porta Valle. È accaduto giovedì pomeriggio accanto al piazzale di Mezzogiorno e l’area è stata transennata. Fortunatamente in quel momento non passavano persone né mezzi in prossimità della porta altrimenti le conseguenze sarebbero state probabilmente gravi. A precipitare a terra è stata una delle due pietre angolari bianche che stanno sul lato superiore del torrione medioevale. I due operai erano intenti a lavorare per fissare le decorazioni natalizie quando il grosso blocco di pietra è rovinato a terra, proprio davanti all’arco d’entrata delle mura. Sul posto si son portati gli agenti di polizia locale i tecnici comunali e i vigili del fuoco che hanno controllato la stabilità delle altre pietre e messo in sicurezza la zona. L’area è stata delimitata e transennata così da impedire il transito sotto la porta.