Mura storiche, al via il recupero. C’è il sostegno della Regione

Grazie anche al contributo regionale, Il Comune interverrà nel recupero delle proprie mura storiche. L’intervento, che ammonta a 195mila euro, sarà coperto per 135mila euro dal bando regionale, e per la parte restante dal Comune. "Gli interventi – spiegano dalla giunta Ghergo – riguarderanno diversi tratti delle mura all’interno del nucleo storico che si trovano in cattivo stato di conservazione, con porzioni già oggetto di crolli e di messe in sicurezza provvisorie. I lavori, già autorizzati dalla Soprintendenza, prevedono operazioni di smontaggio e rimontaggio delle murature esistenti, recuperando i materiali originali ove possibile e ricorrendo a integrazioni compatibili. Verranno adottate le tecniche costruttive tradizionali, con l’obiettivo di mantenere l’autenticità storica e restituire stabilità e sicurezza ai tratti interessati".

Gli interventi interesseranno in particolare le mura di Via Stelluti Scala, via Castelvecchio, di piazzale Matteotti e di via della Ceramica, con un’attenzione specifica al recupero e alla valorizzazione delle aree più fragili e compromesse. L’intervento più significativo riguarda piazzale Matteotti, dove la muratura versa da anni in stato di degrado a causa di crolli mai ripristinati. "Questo progetto (terminato a luglio, ndr) – rimarca il sindaco Ghergo – conferma la volontà dell’amministrazione di prendersi cura del centro storico e di salvaguardare le testimonianze più preziose della nostra città". Aggiunge l’assessore Lorenzo Vergnetta: "Si tratta di ridare valore e sicurezza a luoghi che fanno parte della memoria collettiva della comunità fabrianese".