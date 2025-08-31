Ecco l'Europa League

Gianmarco Marchini
Ecco l'Europa League
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Premio dipendentiBologna-ComoSpiaggia vietata bimbiAccoltella famigliaRistorante riapertoEventi e sagre
Acquista il giornale
CronacaMura storiche, al via il recupero. C’è il sostegno della Regione
31 ago 2025
SARA FERRERI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Ancona
  3. Cronaca
  4. Mura storiche, al via il recupero. C’è il sostegno della Regione

Mura storiche, al via il recupero. C’è il sostegno della Regione

Gli interventi di rifacimento, da quasi 200mila euro, verranno eseguiti con le tecniche costruttive originarie.

Gli interventi di rifacimento, da quasi 200mila euro, verranno eseguiti con le tecniche costruttive originarie.

Gli interventi di rifacimento, da quasi 200mila euro, verranno eseguiti con le tecniche costruttive originarie.

Per approfondire:

Grazie anche al contributo regionale, Il Comune interverrà nel recupero delle proprie mura storiche. L’intervento, che ammonta a 195mila euro, sarà coperto per 135mila euro dal bando regionale, e per la parte restante dal Comune. "Gli interventi – spiegano dalla giunta Ghergo – riguarderanno diversi tratti delle mura all’interno del nucleo storico che si trovano in cattivo stato di conservazione, con porzioni già oggetto di crolli e di messe in sicurezza provvisorie. I lavori, già autorizzati dalla Soprintendenza, prevedono operazioni di smontaggio e rimontaggio delle murature esistenti, recuperando i materiali originali ove possibile e ricorrendo a integrazioni compatibili. Verranno adottate le tecniche costruttive tradizionali, con l’obiettivo di mantenere l’autenticità storica e restituire stabilità e sicurezza ai tratti interessati".

Gli interventi interesseranno in particolare le mura di Via Stelluti Scala, via Castelvecchio, di piazzale Matteotti e di via della Ceramica, con un’attenzione specifica al recupero e alla valorizzazione delle aree più fragili e compromesse. L’intervento più significativo riguarda piazzale Matteotti, dove la muratura versa da anni in stato di degrado a causa di crolli mai ripristinati. "Questo progetto (terminato a luglio, ndr) – rimarca il sindaco Ghergo – conferma la volontà dell’amministrazione di prendersi cura del centro storico e di salvaguardare le testimonianze più preziose della nostra città". Aggiunge l’assessore Lorenzo Vergnetta: "Si tratta di ridare valore e sicurezza a luoghi che fanno parte della memoria collettiva della comunità fabrianese".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata