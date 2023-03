Muratore cade da un ponteggio Volo di tre metri

Via Montebello: lavora al cantiere dell’ex bar Veneto e precipita da un ponteggio. È successo ieri, in tarda mattinata, a due passi da via Vecchini, poco prima dell’impianto semaforico. Si è temuto il peggio per un uomo straniero di 50anni, di mestiere operaio. Lui – che si trovava arrampicato su un ponteggio mobile a ben tre metri di altezza per dei lavori di routine in vista della riapertura dei locali che un tempo ospitavano il bar Veneto – avrebbe improvvisamente perso l’equilibrio cadendo perciò nel vuoto. Immediata, intorno alle 12.30, la chiamata al 112 Nue, il Numero unico di emergenza. Sul posto, in una manciata di minuti, una pattuglia dei Carabinieri e l’automedica, seguiti da un’ambulanza della Croce gialla di Ancona. Il 50enne è stato trasportato al pronto soccorso di Torrette con un codice di media gravità per un politrauma. L’ex Veneto cafè (per tutti bar Veneto) dovrebbe riaprire a primavera e si chiamerà "Out Of Caffè". A prenderne le redini, saranno due ragazzi di Senigallia: qui, Danilo Carra e Leonardo Spoletini faranno colazioni, pranzi veloci e aperitivi.

ni.mor.