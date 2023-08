Muratore irregolare in fuga tra i ponteggi

Irregolare, in Italia e a lavoro, alla vista degli agenti si è precipitato in una fuga ad alta quota per poi proseguire a gambe levate in strada: è stato fermato, segnalato ed ora verrà espulso. Nuova operazione "spettacolare" da parte della polizia locale di Falconara che, due giorni fa, ha intercettato un 30enne nordafricano in un cantiere edile lungo via Flaminia, nella zona nord della città.

L’uomo era sospeso su un ponteggio a cinque metri d’altezza, apparentemente senza gli ausili di sicurezza. Non appena questi ha fiutato l’imminente arrivo delle divise è scappato via a tutta velocità. Gli operatori del comando di Palazzo Bianchi, sul posto per un controllo sulla regolarità dei lavori, lo hanno inseguito e raggiunto ad alcune centinaia di metri di distanza.

Quando bloccato, le ragioni di quella folle corsa, tra le impalcature e a terra, sono apparse fin troppo chiare: il muratore, un 30enne del Marocco, non solo era sprovvisto dei documenti di riconoscimento, ma era anche senza permesso di soggiorno. Motivi per i quali, ovviamente, non era stato assunto in maniera lecita. Il giovane è stato quindi accompagnato in questura per l’identificazione e per le conseguenti procedure di espulsione, mentre è stata disposta l’interruzione dei lavori, che riguardavano la ristrutturazione di un’abitazione privata a due piani. Al termine delle operazioni, gli uomini guidati dal comandante Luciano Loccioni hanno inoltrato una segnalazione all’ispettorato del lavoro, sia per la presenza del lavoratore irregolare, sia per stabilire la correttezza dell’installazione dei ponteggi e, più in generale, la regolarità del cantiere, allestito da una azienda della Vallesina sulla base di un rapporto di subappalto con un’altra azienda della stessa zona.

Non è stato infatti rinvenuto alcun documento, né certificazione riguardanti i ponteggi, che apparivano installati in maniera assolutamente precaria. Le impalcature intanto sono state rimosse.

La presenza in cantiere di un lavoratore senza permesso di soggiorno comporterà infine una comunicazione all’autorità giudiziaria per i reati previsti dalla normativa sull’immigrazione a carico dei datori di lavoro.

"Sono orgogliosa della nostra polizia locale che è preparata in diversi settori, tanto da occuparsi di sicurezza alimentare, sicurezza nei cantieri, regolarità delle attività commerciali, oltre a svolgere controlli sulla sicurezza stradale e di presidio del territorio, anche per il rispetto delle ordinanze sul consumo di alcol. Il comando si dimostra all’altezza del suo ruolo in ogni occasione", il commento del sindaco Stefania Signorini.

Giacomo Giampieri