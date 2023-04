"Muro di ghiaia alla foce del Misa Cosa mai vista"

Isolotto di ghiaia alla foce del fiume Misa, dopo l’ennesima allerta meteo il consigliere di Amo Senigallia Gennaro Campanile torna sull’argomento. "C’è una nuova passerella alla foce del fiume Misa ma non è stata fatta l’inaugurazione, forse per pudore, da parte dell’assessore al Porto Campagnolo, l’assessore per intenderci dell’installazione delle luminarie messe nell’alveo del fiume senza autorizzazione e travolte dalla piena del fiume,dei cancelli nelle banchine della darsena di un porto pubblico, prima messi, poi smontati e poi nuovamente installati, del verde pubblico, della passerella e delle sedi delle associazioni al porto che sarebbe stati pronti per giugno 2021 e delle colonnine elettriche non attive – afferma Campanile -. Un muro di sassi, ghiaia, sabbia e legna alto più di quattro metri, sale dal fondale fino a pelo dell’acqua (2,2-5 metri) e poi si alza ancora per circa 2 metri arrivando a levante a poche decine di centimetri dal bordo del molo. Una cosa così non si è mai vista".

Un’isola di ghiaia che si forma da anni ma che non aveva mai raggiunto simili proporzioni. "Possibile che il sindaco Olivetti ed il presidente Acquaroli, invece di diramare allerte meteo un giorno si e un giorno no, non hanno ancora rimosso i metri di ghiaia, sassi e sabbia che nel tratto urbano intasano il fiume".