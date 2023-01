Muro imbrattato in pieno centro Rabbia e indignazione dei residenti

Ancora vandali in centro: ignoti hanno imbrattato bomboletta spray alla mano l’angolo di un palazzo mattoncini. Siamo tra via Petrucci e Costa Lombarda vicino all’ex ristorante "I due Romani". A fare l’amara scoperta ieri mattina i residenti che sperano nelle telecamere del centro. Questa zona non sarebbe coperta dagli occhi elettronici installati dalla precedente giunta nell’ultimo periodo, ma potrebbero aver ripreso gli imbrattatori nell’accesso a questa zona. Non si esclude di poter rintracciare gli autori del grosso tag. Proprio nei giorni scorsi in centro era spuntata la bella sorpresa delle opere d’arte appoggiate o temporaneamente installate sui muri dei palazzi. Una novità che era piaciuta a tanti, residenti e non, ma ora l’ennesimo imbrattamento porta indignazione e rabbia tra chi cerca di abbellire il luogo in cui vive. L’indignazione è scattata anche tramite social network soprattutto tra i residenti del centro storico che chiedono con insistenza anche di arginare il fenomeno della sosta selvaggia che imbratta i bellissimi scorci di vicoli e piazzette.

sa. fe.