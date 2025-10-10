Muse, è il giorno del "Trovatore": via alla stagione

E’ la sera del debutto per la nuova stagione lirica del Teatro delle Muse di Ancona. Alle ore 20.30 nel Massimo cittadino cominceranno a risuonare le note del ‘Trovatore’ di Giuseppe Verdi, capolavoro assoluto dell’intera storia dell’opera, facente parte della cosiddetta ‘trilogia popolare’, insieme al ‘Rigoletto’ e alla ‘Traviata’.

Titoli tra i più amati dal pubblico di tutto il mondo. Il pubblico potrà rivivere le emozioni che è capace di regalare questa musica immortale nel nuovo allestimento realizzato dalla Fondazione Teatro delle Muse. Lo spettacolo, che sarà replicato domenica pomeriggio (ore 16.30), è stato realizzato interamente all’interno delle Muse, a conferma della vocazione produttiva a cui il teatro cittadino non intende rinunciare. A dirigere sarà il Maestro ucraino Andriy Yurkevych, mentre regia, scene e luci sono di Giuseppe Dipasquale, direttore di Marche Teatro. I costumi sono firmati da Stefania Cempini. Nel golfo mistico delle Muse torna l’Orchestra ‘Rossini’ di Pesaro, affiancata dal Coro Lirico Marchigiano ‘Bellini’.

Il Maestro Yurkevych, dopo gli esordi come direttore stabile al Teatro Lirico Statale d’Opera e Balletto di Lviv, si è rivelato nel 2010 debuttando all’Opera di Roma con Falstaff e si è affermato rapidamente a livello internazionale con numerosi inviti presso l’Opéra di Montecarlo, il Théâtre Royal de la Monnaie, la Bayerische Staatoper, il Liceu di Barcellona, il Teatro Municipale di Santiago del Cile, la Greek National Opera e la San Francisco Opera. È stato inoltre direttore musicale del Teatro Nazionale di Odessa e dell’Opera Nazionale Polacca al Teatro Wielki di Varsavia.

Giuseppe Dipasquale torna all’opera dopo il debutto con ‘Traviata’ al Teatro Bellini di Catania nel 2012.

Il cast raccoglie alcune delle voci più interessanti del panorama internazionale: Salome Jicia, formatosi alla Scala di Milano, che dopo i numerosi successi al Rossini Opera Festival debutta nel ruolo di Leonora; Amadi Lagha, nei panni di Manrico, personaggio che ha recentemente interpretato all’Opera di Pechino; Serban Vasile, conte di Luna, già nei panni di Nabucco sotto la direzione di Riccardo Muti; la giovanissima (28 anni) Valentina Pernozzoli (Azucena), che ha appena debuttato in ‘Falstaff’ al Festival di Glyndebourne. E ancora: Yongheng Dong (Ferrando), Antonella Granata (Ines), Alessandro Fiocchetti (Ruiz), Davide Filipponi (un vecchio zingaro) e Alessandro Pucci (un messo). Per informazioni: biglietteria del Teatro delle Muse (07152525).