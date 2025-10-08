Muse, il nuovo bar-bistrot: "Sempre aperto e tavoli fuori. Più vita a un luogo iconico"

Il fascino del bar-bistrot del teatro pronto a tornare nel suo massimo splendore come accadeva il secolo scorso: ecco come le Muse si preparano a tornare al loro passato più fulgido. Questione di settimane e il Teatro delle Muse conoscerà l’inaugurazione di un nuovo caffè griffato Moroder non più dedicato esclusivamente agli eventi teatrali delle varie stagioni artistiche, ma aperto dalla mattina alla sera tardi. Una sfida, l’ennesima, per Marco Moroder che svela i segreti tranne uno: "Il nome del caffè lo abbiamo deciso, ma lo comunicheremo a tempo debito – spiega al Carlino l’imprenditore anconetano, molto attivo negli ultimi anni sulla scena della ristorazione – È chiaro che alla base ci sarà una profonda ispirazione legata alle Muse e al teatro, ma al tempo stesso lo metteremo in collegamento con l’altro nostro fiore all’occhiello, ossia il caffè letterario alla Mole Vanvitelliana (The Mole, ndr). Non mi lasci dire altro, solo che abbiamo inserito una liaison ben marcata".

Un caffè, ma in realtà sarebbe il caso di definirlo anche un bar: "In effetti saremo aperti dal mattino presto per le colazioni fino ai dopocena, passando per i pranzi veloci e gli aperitivi – conferma Marco Moroder – Un caffè buono per tutte le stagioni, con lo spazio sufficiente all’interno e poi, con la bella stagione, l’opportunità di mettere i tavolini fuori nella piazza fornendo un servizio ulteriore alla città. La nostra volontà è di essere presenti sempre e di crescere nel nome delle Muse con una serie di obiettivi. Innanzitutto rendere fruibile uno spazio solitamente non consentito da parte della città. Il servizio bar c’è stato in questi anni, ma era limitato agli eventi teatrali a cui noi ovviamente ci dedicheremo con grande attenzione, ma senza limitarci a quelli. Per troppo tempo il Teatro delle Muse, così come altri luoghi iconici della città, sono stati sempre visti in maniera distaccata e soprattutto poco vissuti. Avviando questa nuova sfida commerciale intendiamo colmare anche questa lacuna tipicamente anconetana, ossia il non saper valorizzare le bellezze di cui la città dispone. Dare maggiore centralità a un luogo simbolo che in pochi conoscono".

Si parla di tempi rapidi per il taglio del nastro del nuovo caffè teatrale: "Stiamo correndo in queste settimane con l’obiettivo di essere pronti per il 4 novembre quando è fissato il via della stagione di prosa, ma non so se riusciremo a rispettare quella data – aggiunge Moroder – Non dipende soltanto da noi, purtroppo in questi casi ci sono di mezzo i permessi , la burocrazia, ma non possiamo farci niente. Se non ce la faremo per quella data contiamo comunque di avviare l’attività entro il mese di novembre per essere pronti in vista delle festività natalizie. Il cantiere per i lavori della nuova piazza del teatro? Sappiamo che ci dovremo convivere fino al maggio 2026, ma non è e non sarà un problema. La parte antistante l’ingresso delle Muse è terminata e il pubblico può già assistere agli spettacoli, col tempo i disagi saranno sempre meno".

Pierfrancesco Curzi