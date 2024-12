Muse Shop, botteghino delle meraviglie

Il "Muse shop. Il Botteghino delle Meraviglie" in via Gramsci 2a, ad Ancona è pronto ad accogliere cittadini e spettatori con i suoi oggetti esclusivi e con infinite idee regalo per rendere ancora più magico il Natale. Il nuovo negozio del Teatro delle Muse, inaugurato nella serata di ieri, si trova all’angolo della facciata principale dove sarà possibile acquistare disegni firmati, borse, felpe e magliette con citazioni, ventagli, bambole che riportano a personaggi famosi del mondo dell’opera, busti sartoriali, tazze, ghirlande natalizie, calze della Befana, i celebri teatrini di carta di Benjamin Pollock’s Toyshop di Covent Garden, ombrelli, taccuini, matite, pochette, medaglie delle Muse, binocoli da teatro, libri d’arte, peep show ispirati a Sogno di una notte d’estate e Romeo e Giulietta, prodotti editoriali e articoli dedicati ai più piccoli, pubblicazioni teatrali di qualità.

A tagliare il nastro il direttore di Marche Teatro Giuseppe Dipasquale, l’assessore alle Politiche giovanili Marco Battino, Andrea Speciale del cda di Marche Teatro, Marco Ascoli Marchetti presidente della Fondazione Muse. "Una iniziativa valorizzante per la città e per il mondo giovanile – ha detto l’assessore Battino – Con il direttore stiamo ragionando come avvicinare i giovani al teatro e un luogo come questo, vicino a dove i giovani si ritrovano, ha una valenza duplice: far conoscere, attraverso quanto c’è in questo luogo, il nostro Teatro e la professionalità dei suoi laboratori artigiani".

Muse shop è stato pensato per offrire editoria, design e oggetti legati al mondo dello spettacolo, oltre a pezzi unici realizzati, con quello che è avanzato dalla cucitura dei costumi di scena. Un luogo magico, un botteghino delle meraviglie dove si potranno anche acquistare i biglietti degli spettacoli in una busta rossa con il logo argento da mettere sotto l’albero. Un luogo che è anche un ulteriore punto vendita di biglietteria, che va ad aggiungersi a quello già esistente di via della Loggia che proseguirà ad operare. "Una postazione piccola ma strategica con prodotti realizzati dalle mani delle nostre sarte – ha evidenziato Dipasquale – In una grande struttura come il Teatro delle Muse, questo è un ingresso piacevole che vogliamo offrire alla città".

Scoprire il Muse Shop sarà un’avventura affascinante per tutti, per addentrarsi nel mondo dell’arte e dello spettacolo non solo nel periodo natalizio ma anche per tutta la durata della Stagione Teatrale con i seguenti orari: 10-13 e 16.30-19.30, martedì e sabato. Nelle stesse ore sarà aperto anche nelle domeniche dell’8, 15, 22, 29 dicembre. info museshop via Gramsci 2a - museshop@marcheteatro.it

Claudio Desideri