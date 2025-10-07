Muse, sipario sul nuovo Ridotto. Restauro regalato da una mecenate: "L’ambasciatore Brunetti è un angelo"

"In riconoscenza a Sua Eccellenza l’Ambasciatore Jolanda Brunetti Goetz, mecenate illuminata, per il generoso sostegno al restauro della platea del Ridotto". E’ quanto si legge nella targa collocata all’ingresso del Ridotto del Teatro delle Muse, luogo assai frequentato per via delle tante iniziative che vi si tengono. Anche per questo era diventato necessario cambiare le poltrone, che l’ultradecennale uso aveva ormai ‘logorato’. Il loro stato era ormai "indecoroso", osserva il presidente di Marche Teatro Valerio Vico, il quale ricorda che "i costi non erano compatibili con i nostri bilanci". Ed ecco entrare in scena Jolanda Brunetti Goetz, che con un atto di straordinaria generosità ha deciso di finanziare personalmente, e in modo del tutto spontaneo, l’intervento di sostituzione delle vecchie poltrone con una donazione di 30mila euro. Ora la sala si presenta in tutt’altra maniera, grazie alle nuove sedute di colore rosso, realizzate con uno speciale tipo di velluto idrorepellente. E’ lo stesso materiale utilizzato per alcuni arredi della Scala di Milano, rivela Vico.

L’ambasciatore Brunetti, romana di nascita ma anconetana ‘di adozione’, è molto legata alla città e alle Muse. Non a caso di recente le è stato assegnato il Premio Stamira. E fino a due anni fa era membro del cda del teatro. Ad accoglierla, ieri mattina nel ‘nuovo’ ridotto, oltre al presidente Vico, sono stati il sindaco Daniele Silvetti, l’assessore alla cultura Marta Paraventi e il direttore di Marche Teatro, Giuseppe Dipasquale. "La generosità dell’ambasciatore Brunetti Goetz arricchisce non solo questo teatro, ma di Ancona stessa", ha detto il primo cittadino, che non ha esitato a definire la mecenate "un angelo". Silvetti ha espresso la propria gratitudine "a nome dell’intera città", definendo la donazione "un segnale dato alla comunità". Per Marta Paraventi "investire nella bellezza dei luoghi di cultura significa rafforzare il legame tra le persone e la loro comunità: questa donazione ne è un esempio luminoso".

Per Giuseppe Dipasquale "ogni poltroncina rinnovata diventa simbolo di un atto di cura verso il pubblico e verso l’arte. La cultura vive grazie anche a gesti come questo. Da siciliano posso dire che i marchigiani sono operosi, e capaci di mettere la loro energia positiva e i loro beni a vantaggio della comunità, con generosità".

E lei, la ‘protagonista’? Jolanda Brunetti Goetz accetta i ringraziamenti di rito, ma dichiara di pensare che "siamo noi cittadini che ringraziamo voi per quello che ci aiutate a fare per la nostra città. Credo profondamente che i luoghi di cultura siano spazi di incontro, di memoria e di speranza: sostenerli significa investire nell’anima di una comunità". All’Ambasciatore vengono poi donate una medaglia raffigurante il sole del sipario tagliafuoco delle Muse di Valeriano Trubbiani e una pergamena in cui il Comune e Marche Teatro esprimono "profonda e sentita riconoscenza" e "il più vivo ringraziamento per l’illuminata generosità" di Brunetti Goetz. Per le Muse intanto è in arrivo un’altra novità. Valerio Vico rivela che a inizio novembre aprirà il bar-bistrot del teatro, con la gestione affidata ai Moroder, dopo l’apposito bando. "Sarà aperto tutto il giorno, e in tutti i giorni della settimana. E’ un bel progetto che coinvolge il bar all’ingresso e quello del foyer del primo piano. Ci saranno anche i tavolini all’esterno del teatro".