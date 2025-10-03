Muse, stagione lirica arricchita dalla mostra "Opera fai da te"

La stagione lirica del Teatro delle Muse ‘Franco Corelli’ si apre con un capolavoro del grande repertorio, ‘Il Trovatore’ di Giuseppe Verdi, in scena venerdì 10 (ore 20.30) e domenica 12 (ore 16). Mercoledì (ore 18) è prevista l’anteprima giovani, dedicata agli alunni delle scuole e agli studenti universitari.

Accanto all’opera il Teatro riserva al pubblico un’occasione speciale: dall’8 al 12 ottobre, proprio nei giorni delle recite, sarà possibile visitare gratuitamente la mostra documentaria ‘Opera fai da te – Immagini in mostra’. L’esposizione, allestita all’interno delle Muse, sarà accessibile a tutti gli spettatori con il biglietto dell’opera.

La mostra racconta la realizzazione di una nuova opera lirica, ‘Una missione per due’, un progetto unico che ha coinvolto quasi 600 persone (studenti, famiglie, personale docente e non docente, artisti e ragazzi con sordocecità) in tutte le fasi creative, dalla scrittura del libretto alla messa in scena.

In esposizione si troveranno disegni, fotografie, contributi video e il trailer del progetto. Un vero viaggio dietro le quinte dell’opera, all’insegna della creatività e dell’inclusione. Un progetto di Accademia d’Arte Lirica di Osimo, Fondazione Lega del Filo d’Oro e Istituto Comprensivo ‘Caio Giulio Cesare’ di Osimo e Offagna, con la collaborazione dell’Istituto ‘Laeng Meucci’ di Osimo, e con il supporto del Dipartimento delle Politiche per la Famiglia in seno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ad arricchire l’attesa, il cartellone ‘Tutti all’Opera! - Conoscere e ri-conoscere Il Trovatore di Giuseppe Verdi’, a cura della Fondazione Teatro delle Muse in co-organizzazione con l’Assessorato alla Cultura, continua a proporre incontri con le scuole, dirette Facebook dalle prove (martedì) e, domenica (ore 11, ingresso libero) la guida all’opera a cura del critico Fabio Brisighelli, al Ridotto del Teatro.

L’anteprima giovani è dedicata agli istituti scolastici (biglietto 5 euro, con prenotazione allo 07120784222 o scrivendo a info@marcheteatro.it) a cui è dedicato anche il percorso di avvicinamento all’opera, e agli studenti universitari (accesso gratuito) che si presentino anche direttamente all’anteprima in biglietteria muniti di tesserino. Info 071 52525 e biglietteria@teatrodellemuse.org.