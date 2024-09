Musei e punti Iat aperti no stop

Sassoferrato sempre più aperta ai turisti ed accogliente. Per tutto il mese di agosto gli orari del punto Iat (Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica) di Sassoferrato, con sede a Palazzo Oliva, in piazza Matteotti, 5, sono estesi a tutti i giorni con orario continuato dalle 10 alle 18.30. Un’apertura non stop che riguarda anche i musei. La Civica Raccolta d’Arte con la Raccolta Incisori Marchigiani insieme al museo civico archeologico e la raccolta Perottiana saranno visitabili con gli stessi orari quindi dalle 10 alle 18,30 rivolgendosi al Punto Iat. Anche gli orari del Museo della Miniera di Zolfo e del Parco Archeominerario di Cabernardi si ampliano per tutto il mese di agosto anche nei pomeriggi dei giorni feriali. Gli orari del Mam’s Galleria d’Arte Contemporanea restano invece invariati: sabato, domenica e festivi dalle 16.30 – 19.30 Tutti gli orari, i costi e le informazioni su musei e strutture ricettive sono consultabili sul sito internet wwww.sassoferratoturismo.it.

Sa. fe.