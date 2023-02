Museo Archeologico a palazzo Ferretti: sono partiti i lavori allo scalone vanvitelliano

Al via i lavori di rinnovamento del Museo Archeologico Nazionale delle Marche: partiti i restauri dello scalone vanvitelliano. Come annunciato all’indomani degli eventi sismici che hanno toccato Ancona a novembre, sono partiti gli interventi di restauro dello scalone monumentale, opera di Luigi Vanvitelli a palazzo Ferretti. Gli interventi, in capo alla Direzione regionale Musei Marche (Ministero della Cultura) svolti in sinergia con la Soprintendenza di Ancona, ridaranno il meritato splendore alla scalinata settecentesca che rappresenta l’arteria vitale di palazzo Ferretti e del Museo delle Marche, fiore all’occhiello dei monumenti architettonici di Ancona. Ci si prende cura dello scalone del Vanvitelli proprio con l’avvio delle celebrazioni vanvitelliane che commemorano i 250 anni dalla morte del celebre architetto campano e che vedono la Direzione regionale Musei Marche quale partner aderente alle celebrazioni con capofila la Reggia di Caserta. In primavera, nell’ambito del convegno internazionale "Luigi Vanvitelli. Il Maestro e la sua eredità" saranno presentati i risultati degli studi dedicati alle sue opere.