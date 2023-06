Museo archeologico, due giorni con "Itinerari" con musica e artisti

Anche quest’anno il Museo Archeologico Nazionale delle Marche ospiterà alcune tappe di ‘Itinerari - alla scoperta della bellezza’, organizzati da Cantieri Musicali Ancona.

Una ricca serie di appuntamenti che uniscono musica, artisti e luoghi meravigliosi del capoluogo marchigiano. Nella splendida cornice di Palazzo Ferretti sono in programma concerti, visite guidate e percorsi. Alle ore 15 visita tattile con il Museo Omero, fra spazio POPolare in piazza San Francesco e M A N Marche; alle ore 17 concerto del duo Saudade (chitarra e flauto) con Marica Lucarini e Giordano Moriconi.

Più ricca la giornata di domani, che inizierà alle ore 10 con la visita tattile insieme al Museo Omero, fra spazio POPolare in piazza San Francesco e Museo Archeologico. Alle ore 11.30 concerto di percussioni con Giosuè Scarponi, Michele Curreli, Lorenzo Borione, Carlo Renzi e Giuseppe Poderi, in collaborazione con il conservatorio "Rossini" di Pesaro. Alle ore 15 visita guidata al Museo Archeologico, seguita alle 17 dal concerto del quartetto Saxophonie, con Gretha Mortellaro, Christian Summa, Tommaso Rocchetti e Luca Chiarini, in collaborazione con il "Rossini" di Pesaro. Posti limitati (consigliata la prenotazione al 3343467166 o a [email protected]), ingresso gratuito ai concerti e alle visite guidate per il pubblico con prenotazione tramite Cantieri Musicali. Accesso ordinario al Museo per i visitatori, secondo la bigliettazione standard (gratuito fino ai 18 anni, ridotto a 2 euro per i giovani nella fascia 18 – 25 anni, intero a 5 euro per gli adulti).