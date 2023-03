Museo dedicato a Carlo Urbani, countdown per l’inaugurazione

di Sara Ferreri

Dopo diversi rinvii finalmente ci siamo: inaugurerà sabato della prossima settimana il museo dedicato a Carlo Urbani nella sua Castelplanio. Diverse le autorità che hanno annunciato la loro presenza: il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, il presidente Francesco Acquaroli, il presidente del consiglio regionale Dino Latini e il consigliere dell’ambasciatore vietnamita in Italia. Il museo, realizzato nell’edificio dell’ex scuola elementare Marconi frequentata da piccolo dallo stesso Urbani, edificio ristrutturato, si compone di tre sale, la prima biografica, la seconda sul tema del viaggio, la terza che riassume 20 anni di lavoro dell’Aicu. Previsto anche uno spazio bianco a disposizione degli studenti che visiteranno il museo. Saranno esposti oggetti appartenuti al medico, unitamente a locandine esplicative e al museo sarà posizionata qui anche la moto di Carlo Urbani che lo ha accompagnato nei suoi viaggi in Vietnam. Completano l’allestimento, dotato di un adeguato apparato illumino-tecnico, due grandi monitor per la proiezione di brevi video informativi ed un proiettore a tutta parete con filmati sulla vita di Carlo Urbani. Intanto martedì (ore 10) per la giornata Carlo Urbani è stato convocato il consiglio regionale per le celebrazioni previste dalla legge regionale volte a ricordare la figura e le azioni del medico marchigiano che identificò la Sars. In apertura di seduta è prevista l’esibizione canora di bambini con un testo in musica di Roberto Vespasiani, dirigente dell’Ufficio di Ambito Territoriale di Macerata Usr Marche, ispirato al libro per ragazzi di Francesco Vintrici "Carlo Cuor di Coraggio" e dedicato a Carlo Urbani. A seguire gli interventi del presidente Dino Latini, del sindaco di Castelplanio Fabio Badiali, di Tommaso Urbani, figlio del medico e presidente dell’associazione italiana a lui dedicata, di Fulvio Borromei, presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi Odontoiatri della provincia di Ancona. Ma anche di Maria Rita Mazzoccanti, direttore dell’unità operativa complessa Cure Anziani Hospice – Ast Macerata, e di Massimo Clementi, professore emerito di Microbiologia e Virologia dell’Università San Raffaele di Milano, in collegamento da remoto. A concludere la giornata che proseguirà poi con la seduta ordinaria, il presidente Francesco Acquaroli. Sarà possibile seguire i lavori in diretta streaming dalla pagina web del Consiglio regionale delle Marche.