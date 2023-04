"Museo del mare e spazi alla movida"

"Il porto è parte integrante della città e il porto antico ne è il cuore, con il grande valore monumentale dell’Arco di Traiano e con il vincolo paesaggistico e panoramico del colle Guasco. La zona è oggi interessata dall’attracco di navi da crociera rumorose e inquinanti e che portano traffico pesante dei camion e sollecitazioni strutturali e vibrazioni alle strutture antiche. Tutto questo provoca anche una serie di conseguenze che ricadono direttamente sulle spalle della città e dei suoi abitanti, specie i residenti del centro. La passeggiata tanto amata dagli anconetani merita di essere valorizzata e restituita alla città. L’area è più aperta rispetto al passato, ma non basta. Quella parte di area portuale va resa fruibile per le persone. Dunque, il Movimento 5 Stelle propone di valorizzare questo punto di forza della città per promuoverla come meta turistica di eccellenza, attivando un turismo sostenibile attraverso nuove sinergie tra innovazione e conservazione dell’arco portuale. Quel pezzo di scalo va valorizzato come attrazione e va fatto subito. Oltre al nostro punto di vista, senza dover necessariamente sempre criticare, noi proponiamo anche degli interventi virtuosi da mettere in pratica. Per questo sarà necessario puntare oltre che su installazioni digitali, su nuovi locali, cioè spazi ricreativi in un contesto scenografico naturale e tecnologico, ristori in un percorso che arriva al centro della città vecchia, un museo dedicato al mare e una piazza e nuovi spazi per la movida".