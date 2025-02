Museo della carta, i bimbi al laboratorio: "Un pazzo cavallo"

E’ stato un pomeriggio speciale l’altro ieri al Museo della carta e della filigrana di Fabriano per il laboratorio "Un pazzo cavallo" che ha riempito la sala di creatività, colori ed entusiasmo. Tanti bambini hanno partecipato scoprendo la storia di Marco Cavallo, il simbolo della libertà e dell’inclusione nato nel manicomio di Trieste nel 1973. L’evento è stato curato dall’associazione McZee che ha anche donato al museo un cavallo in cartapesta realizzato dall’artigiano fabrianese Emiliano Scattolini, che rimarrà come testimonianza.