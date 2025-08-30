Museo della civiltà contadina, la giunta approva il progetto

La giunta comunale di Osimo ha approvato l’aggiornamento del progetto esecutivo del Museo della civiltà contadina e della Festa del Covo, da realizzare a Campocavallo. E’ l’ultimo passaggio tecnico di competenza comunale. La prossima settimana quindi il progetto sarà inviato dagli uffici alla Suam, la stazione unica appaltante della Regione, che provvederà ad aprire l’appalto con procedura negoziata. In virtù della delibera regionale del 30 giugno, che aggiorna il prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici, si è reso necessario un aggiornamento, che tuttavia modifica di appena duemila euro l’importo complessivo del progetto redatto dalla Fima Engineering srl di Osimo. L’importo complessivo è di un milione e 215mila euro, somma già prevista nel Piano triennale delle Opere pubbliche. "Siamo finalmente arrivati al termine di un lungo procedimento iniziato nel 2022, quando la Regione impegnò un contributo di 500mila euro per questo progetto, somma poi integrata da fondi comunali per realizzare una struttura all’avanguardia, sostenibile dal punto di vista ambientale – commenta la sindaca Michela Glorio –. Nel futuro museo di 800 metri quadrati sarà infatti utilizzata energia elettrica da fonti rinnovabili, e il verde sarà anche sulla copertura. Nell’area all’angolo tra via Cagiata e via Saragat, che ospiterà l’immobile, è prevista la realizzazione anche di 50 nuovi parcheggi, e la piantumazione di una ventina di elementi arborei. Quello approvato in giunta era un atto indispensabile per sbloccare un procedimento rimasto fermo da troppo tempo".