"Museo della miniera di zolfo di Cabernardi, dalla Regione pronti 750mila euro per i lavori"

Sono in programma interventi per due milioni e 300mila euro a Sassoferrato. L’ha assicurato l’assessore regionale Francesco Baldelli a margine dei sopralluoghi per l’inizio dei lavori per due interventi cofinanziati dalla Regione Marche, la riqualificazione del Museo della Miniera di zolfo di Cabernardi e il recupero delle mura di Palazzo San Bartolomeo.

"Una spinta alla crescita sociale ed economica dei territori interni, segni concreti della vicinanza della Giunta Acquaroli ai nostri Comuni – ha detto –. A Cabernardi 750mila euro di contributi regionali per rispolverare un pezzo di storia. Ieri era attiva la miniera di zolfo più profonda d’Europa, oggi proiettiamo la storia di questa comunità verso un futuro di crescita. Il Museo è un contributo ai lavoratori di ieri ed un volano per i giovani che decideranno di lavorare laddove sono nati e cresciuti. Un luogo di sudore e fatica durissima rivive come un polo di attrazione di un percorso turistico e culturale unico. L’intervento al Palazzo San Bartolomeo è un ritorno alle origini di Sassoferrato, un simbolo identitario che accomuna i borghi marchigiani: quelle mura storiche che un tempo proteggevano, oggi accolgono e incantano turisti e visitatori sempre in crescita".

Si è chiusa proprio in questi giorni oltretutto l’iniziativa "Le miniere di zolfo di Cabernardi: estrarre valore, costruire futuro" promossa dal Comune di Sassoferrato assieme a una rete di numerosi partner locali. Coordina l’anconetana Marchingegno, società che esplora nuovi scenari, costruisce strategie per comunità in evoluzione e rientra tra le 16 agende di "Costruire futuro" della Fondazione Cariverona. Tre sessioni, dodici tavoli tematici, oltre cinquanta partecipanti ed un’intera giornata per rileggere, reinterpretare, ridare sì nuove funzioni al patrimonio minerario ma più di tutto immaginare nuove strade di sviluppo per il comprensorio e generare cambiamenti partendo dalle idee della comunità. Hanno lavorato divisi in 12 tavoli tematici e discusso in particolare di connessioni infrastrutturali e digitali, reti territoriali, nuove generazioni e famiglie, visioni di turismo, infrastrutturazione dei cammini e delle reti dei sentieri, economie verdi e reti d’impresa, nuove competenze e conoscenze, decoro urbano, comunità accoglienti.