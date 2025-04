Museo Omero e gestione bar: bandi in arrivo

Sarà un’estate densa di appuntamenti all’Arena sul Mare alla banchina 1 del porto dorico. Oltre ai concerti di grande risonanza, dai Coma Cose a Cristiano De André, passando per Max Gazzè, l’assessorato ai Grandi Eventi ha deciso di fissare sul palco di fronte alla Fontana dei 2 Soli del maestro Cucchi anche eventi di altra natura. Come quelli finiti in commissione ieri mattina per il via libera al patrocinio e all’utilizzo della struttura. L’8 luglio, infatti, salirà sul palco dell’Arena sul Mare Gianluca Gotto (nella foto), scrittore, divulgatore e viaggiatore (la tappa è al di fuori dell’Ulisse Fest 2025 che andrà in scena dal 4 al 6 luglio), mentre, restando sul tema, il 25 dello stesso mese toccherà al noto psicologo Paolo Crepet portare il suo spettacolo che sta ottenendo ottimi risultati nella tournée invernale. Il giorno prima, il 24 luglio, la band anconetana dei Dna suonerà i Pink Floyd. La rassegna è stata presentata e approvata ieri in commissione come da regolamento.

A proposito di estate, i prossimi mesi saranno decisivi per una serie di bandi per la gestione di importanti strutture. Detto del Lazzabaretto, presto assegnato con un contratto quinquennale, a breve partirà la gara per l’assegnazione della gestione del chiosco al Belvedere di Posatora. Diverso e molto importante, infine, il bando per l’assegnazione di tutti i servizi legati alla gestione del Museo Omero; si tratta di un contratto quadriennale attraverso una convenzione ministeriale che si occupa della parte finanziaria. La nuova gestione parte a giugno e fino ad oggi è stata coperta dalla cooperativa Opera.