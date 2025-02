Museo Omero, esperienza multisensoriale ‘L’ombra vede’ costruita con Enzo Cucchi

Al Museo Omero proseguono le visite guidate all’esperienza multisensoriale ‘L’ombra vede’, costruita insieme a Enzo Cucchi. Da questo mese lo staff organizza visite sia per adulti che per le famiglie, i sabati e le domeniche alle ore 16.30. Oggi tocca alle famiglie partecipare, con ‘replica’ domenica 16. Il sabato è dedicato invece agli adulti. Durante le visite il pubblico sarà accompagnato in un viaggio emozionante nella poetica visionaria e nel mondo di Cucchi, un artista che ha saputo unire tradizione e contemporaneità, creando opere che parlano direttamente ai sensi e all’immaginazione. Allestita in uno spazio suggestivo e scenografico, la mostra permette di entrare in contatto con l’arte attraverso il dialogo tra luci, ombre e materiali.