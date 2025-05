Museo Omero, la mostra "L’ombra vede" di Enzo Cucchi prorogata fino ad agosto

"L’ombra vede" di Enzo Cucchi, ospitata al Museo Omero di Ancona e in chiusura il 18 maggio, è stata prorogata fino al 31 agosto. Un progetto espositivo da vivere con tutti i sensi, ideato da Andrea Socrati in diretta collaborazione con l’artista. Sono esposte 42 opere (4 disegni inediti e 38 sculture in bronzo, marmo, ceramica e legno) in ambienti suggestivi ispirati alla poetica dell’artista e costruiti con il contributo di Marco Moreschi. Presenti anche una grotta con tre sculture esplorabili al buio con il tatto, un’aia di campagna che invita al confronto e alla riflessione e un atelier che ricrea lo spazio creativo di Cucchi.