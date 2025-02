Museo Omero, servizio civile universale per 4 volontari

Il Museo Tattile Statale Omero ospiterà 4 volontari nell’ambito del progetto "Marche Cultura: nuove generazioni ed esperienze in rete" promosso dall’Associazione Spazio Cultura, nell’ambito del bando ordinario 2024 del Servizio Civile Universale. Partecipare al Servizio Civile Universale presso il Museo Omero significa vivere un’esperienza formativa e personale di 12 mesi. La scadenza per inviare la domanda è fissata per le ore 14 del 18 febbraio. Lunedì 3 febbraio alle ore 16:30 sarà possibile partecipare ad un webinar per ricevere ulteriori informazioni, su piattaforma Zoom.