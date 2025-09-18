Musica ad alto volume: scatta l’esposto

Esposto anonimo contro lo chalet ‘Bagni ‘77’ nessuna irregolarità riscontrata. Operatori balneari ancora presi di mira: un anno fa, una lettera anonima era stata inviata al sindaco dove venivano segnalati alcuni stabilimenti balneari che non rispettavano le regole di somministrazione e preparazione di cibi, mentre quest’anno, la gran parte delle proteste ha riguardato la musica ad alto volume che arriva dagli stabilimenti.

"Per quelli che fanno denunce anonime, mi spiace ma vi è andata male – il post social di Filippo Borioni, titolare dei Bagni ’77 -. Un consiglio, impegnate il vostro tempo nello studio, nel lavoro e nella ricerca del miglioramento costante, non cercando di danneggiare gli altri con esposti anonimi, anche perché l’anonimato potrebbe far pensare che i primi a non essere in regola siete proprio voi. Non è così che si fa crescere un territorio; lo si fa crescere sviluppando network virtuosi tra imprenditori che collaborano e crescono insieme. ’Quando un italiano vede passare una macchina di lusso il suo primo impulso non è averne una anche lui, ma tagliarle le gomme’. Indro Montanelli, sempre attuale".

Lo stabilimento ‘Bagni ‘77’ è stato il primo stabilimento balneare in Italia certificato sostenibile da ‘Casa Clima’, premiati da Legambiente e Audit People per la sostenibilità e la qualità (sia a livello nazionale che regionale), vincitore anche del premio come Miglior Stabilimento balneare in Italia e unico nelle Marche ad utilizzare un caffè certificato da Fairtrade. I Bagni ’77 sono stati anche tra i primi ad inserire la prenotazione on line per i campi da gioco: "Crediamo che ogni impresa può contribuire con il proprio lavoro allo sviluppo etico del territorio e dare un contributo per creare una destinazione turistica d’eccellenza – prosegue Borioni - Crediamo anche che quelle che si muovono per danneggiare le altre, come il voler limitare gli orari di apertura del bar o fare denunce e lettere anonime, al contrario, si muovono per danneggiare la città, il territorio e il loro sviluppo. Noi, come sempre, continueremo ad impegnare il nostro tempo nella ricerca e nel lavoro verso il miglioramento, cercando relazioni e network con altri imprenditori che amano la crescita; agli altri lasciamo la planimetria del nostro progetto in modo che abbiano chiari i nostri standard e possano dedicare anche il loro di tempo in cose più costruttive che scrivere esposti anonimi".