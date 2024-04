Musica alta, arrivano i carabinieri

Musica troppo alta, a Marina di Montemarciano è necessario l’intervento dei carabinieri. I militari sono intervenuti su chiamata di alcuni residenti della Statale di Marina che non riuscivano a prendere sonno a causa del rumore che proveniva da un locale vicino. Musica troppo alta, che non permetteva nemmeno di tenere il televisore acceso e così i militari sono intervenuti nel locale di piazza Magellano, chiedendo di abbassare i decibel e i titolari hanno subito provveduto, facendo così proseguire la serata ai clienti. Un problema, quello della musica troppo alta, che interessa, soprattutto nei mesi estivi, anche i residenti dei quartieri nelle zone della movida senigalliese e in più occasioni è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine per abbassare il volume. Quello appena trascorso è stato un week-end che ha visto i militari impegnati nello stesso quartiere di Marina di Montemarciano, dove sabato hanno bloccato un 54enne che, armato di coltello, minacciava un altro uomo durante una lite. L’uomo è stato denunciato e i militari hanno riportato la situazione alla normalità. Non è la prima volta che i residenti si trovano a dover protestare per i disordini che si verificano e che spesso rendono le serate impossibili da trascorrere in tranquillità. A creare problemi sono soprattutto la musica alta, gli schiamazzi, ma in diverse occasioni anche le liti che si sono accese tra gli avventori dei locali.