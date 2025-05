Musica, balli e buona cucina: torna BBQ alle cantine Moroder

Musica, balli, buon cibo e naturalmente buone bere, il tutto immersi nella natura del Parco del Conero. E’ l’ormai tradizionale appuntamento con il BBQ del Conero, organizzato dalla Cantina Moroder e da Raval Family. L’aia delle note cantine Moroder, nella frazione di Montacuto, dalla tarda mattinata in poi si trasformerà in un luogo dove divertirsi lontano dal caos e dal traffico, visto che la location sarà raggiungibile solo con bus navetta gratuiti che partiranno dal parcheggio dello Stadio del Conero in maniera continuativa dalle 12 a mezzanotte. Alla musica penseranno Apeless Daniele Sabbatini, Davide Casaccia, Stefano Fabrizi, Caligula Sound e Dorica Finest.