"Musica, colori e parole". Ecco la prima volta del teatro La Fortuna

Il teatro storico condominale "La Fortuna" di Monte San Vito ospiterà per la prima volta la stagione "Musica, Colori e Parole" che presenterà musicisti e artisti di caratura internazionale. Direttore artistico il maestro Fulvio Fiorio, storico maestro della banda musicale cittadina il quale per l’apertura di stagione domenica prossima (ore 18) porterà il quartetto del conservatorio Rossini di Pesaro con i Maestri Luca Rasca, pianista solista e concertista internazionale, Roberto Noferini al violino, Francesco Fontana al violoncello e Fulvio Fiorio al flauto. A seguire il 12 novembre poesia e musica in occasione dei cento anni dalla nascita di Italo Calvino con "Senza paura" della compagnia teatro Patalò con Luca Serrani, Isadora Angelini, Daniel Angelini, Edoardo Serrani e Agata Serrani. Il 18 novembre (ore 21) sarà la volta del jazz con il maestro Alberto Tacchini, concertista internazionale e docente al conservatorio di Parma. Il 3 dicembre sarà la volta di Alessandro Fossi basso tubista che ha suonato con le più grandi orchestre del mondo come Teatro alla Scala di Milano e orchestra nazionale di Santa Cecilia. Si esibirà con Elisa Maria Menegardi, solista e violinista al teatro comunale di Bologna e il pianista internazionale Walter Orsingher. La conclusione il 17 dicembre alle 18 sarà affidata a una delle più grandi eccellenze italiane riconosciute in tutto il mondo: il maestro Federico Mondelci (nella foto) con la sua Italian saxophone orchestra. Biglietto unico 15 euro. Info: 3356046961. sa. fe.