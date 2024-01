"Musica colta aperta alle contaminazioni"

Gli Amici della Musica ‘Guido Michelli’ di Ancona hanno un nuovo direttore artistico. E’ Fabio Tiberi, che succede a Guido Barbieri, il quale lascia l’incarico dopo oltre dieci anni. Musicista (diploma in fagotto al Conservatorio Rossini di Pesaro) e docente, Tiberi ha rivestito vari incarichi, tra cui quello di direttore generale e artistico della Fondazione Orchestra Regionale delle Marche.

Tiberi, cosa rappresenta questa svolta nella sua carriera?

"Mi ha fatto molto piacere ricevere la proposta. E’ un onore essere il direttore artistico di una delle più antiche associazioni concertistiche d’Italia".

Sente la responsabilità di prendere il posto di una figura come Barbieri?

"Sì, Barbieri ha dato tanto in questi dieci anni. E prima di lui ci sono stati nomi importanti, come Alberto Barbadoro ed Enrico Mancini. Ma so di poter contare su un gruppo di amici che conosco e con cui collaboro da anni. Con lo stesso Barbieri il rapporto è cordiale. Ci stiamo sentendo, anche perché la programmazione fino a marzo è opera sua. Ovviamente abbiamo profili diversi, come è stato per i nostri predecessori".

Per la ‘Società’ quello recente è stato un periodo di cambiamento, vero?

"Sì, sono cambiati il presidente e buona parte del Direttivo. Si apre una fase nuova per tutti. La cosa mi interessa e mi intriga. C’è stata anche la pandemia, che ha allontanato la gente dai concerti. Ora dobbiamo ricominciare ponendo attenzione ai contenuti, ma anche al modo di proporli".

Quali saranno le sue ‘linee guida’?

"Fare musica colta ma aperta alle contaminazioni, e quindi alla collaborazione con altre associazioni. Mi interessa molto la dimensione dell’ascolto. In una società che ci porta ad ascoltare poco, la musica da camera deve essere un luogo molto importante per l’ascolto, anche perché è una musica che ti ‘costringe’ a un ascolto ‘sottile’. La sinfonica è diversa. Già solo la visione dell’orchestra è uno ‘spettacolo’. Poi c’è l’elemento del dialogo".

Cioé?

"Se si va ad ascoltare un duo, un trio o un quartetto si vede che i musicisti dialogano tra loro, anche con gli sguardi. Favorire l’ascolto e il dialogo tra le persone è una sfida culturale. Vorrei trasmettere questi concetti al pubblico".

Spesso l’atmosfera nelle sale da concerto è un po’ ‘ingessata’.

"Bisogna abbattere il ‘muro’ tra palco e pubblico. La gente va coinvolta di più. La musica non cammina da sola. Ogni brano nasce in un contesto preciso, ed è bene dare dei riferimenti al pubblico. Ogni concerto dovrebbe avere un filo conduttore, una narrazione, legata anche ad aspetti extramusicali".

Nota dolente: il ricambio generazionale del pubblico.

"I giovani si attraggono rendendo affascinante il mondo della classica, che può essere legata ad altre discipline. Si possono organizzare incontri fra artisti e giovani, nei luoghi da loro frequentati, a partire dalle scuole. Noi riproporremo formule come il family concert".

Insomma, cosa dobbiamo aspettarci?

"Esalteremo le eccellenze, cioé artisti di rilievo internazionale ma anche su giovani talenti di cui già si vedono le potenzialità. Punteremo anche sulle residenze artistiche. E individueremo dei riferimenti, come gli anniversari. Nel 2025 ce ne sono due legati a Ravel e Šostakovic, che hanno dato tantissimo alla musica da camera".

Raimondo Montesi