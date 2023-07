"Musica con vista" al museo Il violoncello in terrazza

Ascoltare splendida musica in una location altrettanto splendida. E’ quanto propongono ad Ancona gli Amici della Musica ‘Guido Michelli’, in collaborazione con il Museo Archeologico Nazionale delle Marche. E’ proprio la terrazza di Palazzo Ferretti, con la sua meravigliosa veduta, che ospita la rassegna a cui dà il nome. Qui stasera (ore 20.30) la giovane violoncellista Eleonora Testa interpreterà musiche di J. S. Bach (Suite n 6, in re maggiore, BWV 1012), Paul Hindemith (Sonata per violoncello solo op. 25, n. 3) e Gaspar Cassadò (Suite per violoncello solo). Il concerto si inserisce nell’ambito del festival itinerante "Musica con Vista", promosso dal Comitato Amur in associazione con le Dimore del Quartetto e l’Associazione Dimore Storiche Italiane, e rientra nell’ambito della masterclass di violoncello che Mario Brunello tiene per gli Amici della Musica a San Ginesio dal 2019 per il progetto "I suoni dei borghi". Ogni estate, da allora, un partecipante viene scelto per uno dei concerti della rassegna anconetana.

Eleonora Testa, classe 2004, Fin da giovanissima ha frequentato masterclass tenute da Giovanni Sollima, Giovanni Gnocchi, Umberto Clerici, Luigi Piovano, Enrico Dindo, Miša Maisky, Enrico Bronzi, Mario Brunello, Nicolas Altstaedt, Wolfgang Emanuel Schmidt e David Geringas. I suoi studi comprendono un importante progetto cameristico in duo e trio con pianoforte, che l’ha portata ad esibirsi in contesti di grande prestigio. Nel 2019 in trio con il pianoforte, ha eseguito il Dumky trio di Dvorák al Teatro Gonfalone di Roma, aprendo il recital di Ilya Grubert. Dal 2020 Eleonora si esibisce stabilmente con il pianista Francesco Maria Navelli, formando l’Aither Duo, invitato da importanti associazioni, tra cui l’Agimus di Perugia e Roma, la Fondazione "William Walton" e l’Associazione "Bastia Classica".