Musica dal vivo protagonista con la Mike Coacci Band

Musica live questa sera (ore 21.30) al Bar Franco dei fratelli Rossi, in via Palestro ad Ancona. A esibirsi sarà la Mike Coacci Band, capitanata dal chitarrista, cantante e songwriter che divide la sua attività tra Italia e Stati Uniti. Coacci vanta inoltre numerose collaborazioni come session man in studio e dal vivo con artisti nazionali come Vasco Rossi, Danny Losito (‘The Voice’ 2013), Stefano Ligi, Double Dee, e internazionali come Sagi Rei, Kate Nauta (la protagonista del film "Transporter"), Stef Burns, Richie Cannata (sax di Billy Joel) e Popa Chubby. Apericena dalle ore 19 (prenotazioni tavoli: 3473141752 e 3393273440).