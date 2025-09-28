"Musica e benessere", concerto con il Mirò Saxophone Quartet

Primo appuntamento con la rassegna ‘Note di Viaggio - Esplorando Universi Altri’ oggi (ore 19) presso la Sala Boxe della Mole Vanvitelliana di Ancona. Si tratta della manifestazione con cui l’Associazione ZonaMusica partecipa al cartellone degli eventi anconetani.

Giunta alla sua seconda edizione, ‘Note di Viaggio’ quest’anno regala al pubblico un ricco percorso musicale. Il format propone un concerto in dialogo multidisciplinare, dove musicisti ed esperti si incontrano e raccontano il loro universo rispetto ad uno specifico tema, interagendo e coinvolgendo il pubblico. Lo spettatore sarà portato ad esplorare l’universo altrui e ad arricchire il proprio, e potrà riportare nel proprio ‘taccuino di viaggio’ note e suggerimenti, oltre che acquisire una nuova consapevolezza.

Il tema dell’evento è ‘Musica e benessere’. Protagonisti della serata sarà il Mirò Saxophone Quartet, formato da Doria Del Mastro, Filippo Dionigi, Angelo Antonioli e Sabrina Esposto, con la partecipazione straordinaria della Sax Orchestra di ZonaMusica, un’orchestra formata da giovanissimi musicisti. In dialogo con il pubblico e i musicisti per approfondire il tema in questione ci saranno Sabrina Monachesi, psicologa, psicoterapeuta e riabilitatrice neuropsicologica, e Agnese Cingolani flautista e docente. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su www.eventbrite.com.