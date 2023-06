Musica e buon vino, iniziative da venerdì

Un armonioso viaggio alla scoperta di un’eccellenza. In alto i calici per il Lacrima Wine Festival 2023, la rassegna di Morro D’Alba dedicata al pregiato vino doc in programma da venerdì al 25 giugno.

Si parte venerdì in uno dei simboli architettonici di Morro D’Alba, il camminamento della Scarpa. Alle 19, il concertista, compositore e autore Roberto Fabbri (nella foto) accarezzerà le corde della sua chitarra "narrante" reinterpretando i capolavori di Lucio Battisti. Atmosfera che si preannuncia già particolarmente suggestiva, come quella che riuscirà a evocare il maestro Maurizio Mastrini in piazza Barcaroli a partire dalle 21.30, quando sfiorerà il suo pianoforte per condurre gli spettatori in un mondo incontaminato in cui la geniale creatività è al servizio delle emozioni. Il 24 giugno è di scena la Notte Romantica, affascinante occasione di rilievo nazionale per celebrare l’amore e il romanticismo nella magia delle piazze, dei vicoli e dei palazzi dei Borghi più Belli d’Italia. Tantissime le iniziative a Morro D’Alba. Dalle 18 è previsto l’aperitiAMO nei bar e nelle cantine. Alle 19, invece, l’avvolgente esibizione di Henry Domenico Durante (violino) e Irene Piazzai (arpa) con brindisi finale nel torrione Teodorico ("La Scarpa").