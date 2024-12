Musica e comicità al PalaBaldinelli. Capodanno con Morgan e Cassini

Stasera, ultimo dell’anno, grande festa organizzata da Zio Pecos e dal Chioschetto di Numana con big della musica e dello spettacolo. Il Palabaldinelli di Osimo torna a farsi "cattedrale" di grandi eventi in musica e stavolta è davvero in grande.

Morgan festeggerà la serata al palas partecipando allo spettacolo durante la cena e al live dopo la mezzanotte. In tantissimi plaudono al presenza del cantautore e musicista, oltre che personaggio televisivo controverso, figura acclamata da anni, quando fondò i Bluvertigo.

E poi c’è Dario Cassini, tra i comici più famosi della trasmissione televisiva Zelig e affezionatissimo alla vicina Numana dove ha già portato in scena spettacoli, che arriva al Palabaldinelli con un’amichevole e divertente partecipazione durante la cena. I marchigiani Zio Pecos, live show band in stile indie rock electronic che scalda le piazze di tutta Italia ormai, partecipano allo show dinner e riprenderanno il live dopo il conto alla rovescia per il 2025.

L’intrattenimento comincerà tra le 20 e le 21. La cena è a buffet, di qualità e abbondante. Tutti i piatti sono a cura del ristorante Ada di Osimo. Ogni gruppo avrà il proprio tavolo riservato e a mezzanotte ci sarà uno spettacolo di luci d’artificio, un drink di auguri tutti insieme e poi si continuerà fino a fine evento.

Una grande chance anche per il Palabaldinelli quella odierna: l’anno scorso il Comune era tornato in possesso della gestione del Palabaldinelli e aveva pubblicato una manifestazione di interesse aperta a chiunque lo voglia utilizzare, com’era prima del Covid.