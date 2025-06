Musica e cuore. Luca Barbarossa alla Milanesiana

"Portami a ballare", la canzone di Luca Barbarossa (nella foto) dedicata alla mamma e moralmente a tutte le mamme, alzi la mano chi non la cantata una sola volta. Stasera alle 21 Luca Barbarossa salirà sul palco del teatro Eden e trasporterà gli spettatori in un viaggio musicale ricco di emozioni proponendo lo spettacolo "Luca Barbarossa. 100 storie per cento Canzoni". Lo spettacolo fa parte della 26esima edizione de La Milanesiana, la rassegna di cultura ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi in collaborazione con il Comune e la Fondazione Carnevale di Viareggio. Filo conduttore di questa edizione è l’ Intelligenza. Protagonisti della serata è Luca Barbarossa con Claudio Trippa e Alessio Graziani, musicisti della Social Band, ispirata all’omonimo libro dell’artista romano pubblicato per La nave di Teseo. Con lo spirito del cantastorie Barbarossa canterà e suonerà dal vivo le canzoni protagoniste della sua opera letteraria e ne racconterà i retroscena e il contesto in cui sono nate. Nel libro come nella scaletta del concerto i brani sono quelli che hanno segnato la vita di Luca Barbarossa ma anche la nostra, da Frank Sinatra a Vasco Rossi, da Lucio Battisti a Bob Dylan, dai Beatles a Paolo Conte, da Franco Battiato a Pino Daniele. Le narrazioni e le canzoni sono accompagnate dalle proiezioni dell’Antica Proiettereia: suggestioni visual legate agli argomenti e ai personaggi tematizzati.