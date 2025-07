Musica e lacrime per l’addio a Lorenzo

C’è Miss You canzone dei Blink, tra i suoi gruppi preferiti, ad accompagnare l’ultimo viaggio di Lorenzo Mezzalana. La musica, la sua grande passione coltivata sin da ragazzino. Appena fuori dal sagrato della chiesa di Sant’Antonio da Padova, gremita, centinaia di persone. Raccolte nel silenzio. Composte e addolorate. I familiari, gli amici di sempre, i suoi vecchi compagni di scuola e i professori, i colleghi di lavoro della Valpaint, le autorità comunali, ma anche tanti falconaresi. C’è un cielo che si fa improvvisamente cupo all’uscita del feretro, coperto invece di fiori e da una maglietta con impresso il suo viso gioviale. Sereno. E c’è un lungo, interminabile, straziante applauso a salutare quella giovane vita volata via mercoledì mattina, in via dell’Industria a Polverigi, per un tragico incidente stradale per il quale di indaga per omicidio stradale.

"Nonostante le avversità che avevi affrontato, sei rimasto sempre generoso e buono - ricorda un’amica di famiglia, come a rivolgersi direttamente a lui -. Non avevi mai perso il tuo sorriso, quell’animo altruista e gentile. Per me sei stato come un figlio acquisito. Non potrò mai dimenticarti". C’è Alessandra, la sorella maggiore di Lorenzo. Ed è a lei, e alla nonna Mafalda, cui sono rivolte le attenzioni: "Non sei sola, ci siamo noi", aggiunge la signora. Alessandra e Lorenzo, infatti, da piccolini avevano già fronteggiato i terribili lutti della morte dei genitori. Ma uniti, e nell’amore, sono cresciuti con valori forti e sani principi, unanimemente riconosciuti. E con il loro cuore sempre aperto agli altri. Ecco, quindi, corrisposta quella vicinanza di una comunità intera ad Alessandra, profondamente colpita dopo la prematura scomparsa di Lorenzo. Un vuoto incolmabile. Aveva 29 anni appena.

"Stavamo per prepararti messaggi per la festa dei trent’anni (che avrebbe compiuto il 9 luglio) e invece ci siamo ritrovati qui", un altro passaggio toccante delle testimonianze e dei ricordi per Lorenzo. Che si è spento in seguito ad un drammatico scontro tra la sua moto e un’auto. Un amico leale, sincero, sempre presente. Il dipinto che ne fa chi ha avuto il privilegio di condividere un pezzo di vita con Lorenzo. E che ieri lo ha salutato nella tristezza. Ma anche nella consapevolezza di quanto grande fosse. Motivo per il quale nessuno, qui, potrà mai dimenticarlo.