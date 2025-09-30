Musica e poesia per San Francesco

Un recital musicale e poetico dedicato a San Francesco d’Assisi, nella chiesa dell’Osservanza di Cesena, per gli otto secoli del Cantico delle creature. È stato organizzato dall’associazione Benigno Zaccagnini, in collaborazione con Agesci Cesena e Azione Cattolica di Cesena, per venerdì con inizio alle 20,30. Lo spettacolo “Francesco 800 anni dopo. Il Cantico delle creature” è opera di Paolo Turroni. Voci recitanti sono Sabrina Guidi e Iuri Monti, mentre la parte musicale è curata dal quintetto Pomi d’ottone (Iader Abbondanza, Nicola Pace, Giovanni Poletti, Giorgio Rocculi, Gianfranco Verdini). La serata è a ingresso libero, grazie al sostegno della Fondazione Cassa di risparmio di Cesena, Bcc Romagnolo, Fondazione F.Or. e Orogel.

Una triplice prospettiva per San Francesco Il recital è diviso in tre parti: nella prima si cerca di raccontare il desiderio di rinnovamento spirituale che era presente in Europa prima di Francesco, e lo si fa con un testo molto curioso di Jacopone da Todi. Nella seconda ci si confronta con i più importanti testi di Francesco, in primo luogo ovviamente Il Cantico delle creature, che proprio quest’anno “compie” 800 anni, ma anche con testi meno noti ma altrettanto interessanti dal punto di vista culturale, artistico e spirituale. La terza parte racconta l’effetto della vita e dell’opera del santo di Assisi attraverso i versi del più grande poeta che ha scritto di lui, cioè Dante, nella sua biografia nel canto XI del Paradiso. L’intenzione degli organizzatori non è quella di raccontare tutto del santo in una singola serata, bensì di illuminare alcuni aspetti della sua vita e del suo mondo: le scelte musicali, che spaziano dall’età barocca a quella contemporanea, serviranno ad accompagnare gli spettatori in questo viaggio suggestivo, nella cornice di una bellissima chiesa francescana, consacrata nel 1472 e riedificata alla fine del XVIII secolo.

Quintetto Pomi d'ottone L’ensemble strumentale Pomi d’ottone Brass Ensemble nasce grazie al ritrovarsi dei suoi componenti in varie formazioni orchestrali. Il debutto ufficiale avviene a Cervia con un concerto in occasione della celebrazione della Patrona della musica Santa Cecilia nel novembre del 2002; tale è il successo che da quel momento in poi si susseguono concerti ed esibizioni in varie città italiane ed estere. Il retroterra musicale dei Pomi d’ottone ha una solida base classica accademica, ciascuno dei componenti inoltre svolge la propria attività professionale autonomamente in altre situazioni artistiche. Tutte le varie esperienze acquisite dai suoi componenti, hanno fatto sì che l’approccio alla musica in senso lato ed al repertorio specifico che ogni volta presenta, siano intese in modo molto libero ed aperto, potendo proporre brani che vanno dal rigoroso splendore della musica barocca fino al ben più informale sound dei giorni nostri, passando con squillante allegria attraverso tutte le epoche ed i generi e musicali.