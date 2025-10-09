Musica e ricordi per l’addio ad Andrea Morandi

C’era la musica, quel filo rosso che univa Andrea Morandi alla vita, ad accompagnare l’ultimo viaggio dello storico batterista dei Kurnalcool e dei Mortimer Mc Grave, venuto a mancare mercoledì primo ottobre all’età di 58 anni durante un’escursione sul monte Nerone, nel Pesarese. Ieri pomeriggio, in occasione del funerale, la chiesa della Beata Vergine Maria del Rosario di Falconara era gremita. Tanto piena, pienissima, che persino il piazzale della parrocchia si è riempito di persone, amici, musicisti e autorità, che hanno voluto stringersi in un caldo abbraccio alla famiglia. Una cerimonia estremamente toccante e sentita.

La messa è stata concelebrata dai parroci don Carlo e don Vincenzo, cui Andrea era molto legato. Poi, oltre ai ricordi dei parenti, sono state suonate note intense, alla tastiera, da alcuni alunni della scuola Artemusica, una delle tante realtà dove Andrea, Andy Silver, aveva cresciuto intere generazioni di allievi, ai quali era legatissimo.

C’era anche il sindaco di Falconara Stefania Signorini: "Andrea è stato un pilastro. Un artista che si è speso tanto per la comunità – riflette a margine il primo cittadino –. Lo ricordo per la sua disponibilità, anche negli eventi organizzati insieme. Ha arricchito la nostra città grazie alla sua sensibilità artistica, declinata in mille sfaccettature. Non c’era occasione in cui non ci si confrontava. E ho sempre apprezzato che, bastava una semplice chiacchiera con lui, per poterne cogliere l’elevato spessore morale, umano e artistico". L’associazione Artemusica, per la quale Andrea è stato un punto di riferimento e maestro, ha disposto la sospensione delle lezioni in segno di lutto il giorno del funerale. Alla ripresa delle attività, all’Istituto musicale Federico Marini, "l’aula 5, l’aula di batteria del maestro Morandi, sarà intitolata a lui", aveva anticipato al Carlino la presidente di Artemusica Angela De Pace nei giorni scorsi: "Entrare dentro la scuola e non sentire la sua batteria è qualcosa di straziante. C’è un silenzio surreale. Mancherà", aveva aggiunto.

Raccolta nel dolore, ieri la comunità falconarese ha dimostrato che non dimenticherà affatto un uomo, musicista e docente unico. Il cui ricordo suona. Suona ancora fortissimo.

Giacomo Giampieri