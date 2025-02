Musica internazionale stasera al Tnt di Jesi: sul palco sale il finlandese Ilpo Väisänen

Musica internazionale stasera (ore 22) al Tnt di Jesi. Sul palco salirà Ilpo Väisänen, finlandese che ha studiato arti visive e ceramica, si è laureato presso l’accademia d’arte di Turku e sin dall’inizio degli anni ‘90 ha preso parte a diverse mostre personali e collettive. Nel 1991 ha formato il gruppo di performance art ultra3 e nel 1993 ha dato via al gruppo musicale sinO, poi diventato Pan Sonic, uno dei più pionieristici e innovativi progetti di musica elettronica contemporanea. In una forma musicale in cui l’utilizzo di sequencer e computer è uno standard, la band si è sempre caratterizzata per il rifiuto di questi mezzi e per un approccio rigorosamente live alle registrazioni, effettuate con sintetizzatori auto-costruiti o modificati ed effetti.Väisänen esplora nuove possibilità sonore, timbriche e strutturali.