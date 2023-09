Musica, Laboratori e Finale di Pikkanapa a Jesi

La carica di migliaia di persone ieri per il festival Pikkanapa che oggi continua nella sua giornata di chiusura con una pioggia di eventi ad ingresso libero nelle piazze del centro storico. Oggi pomeriggio, dalle 15 alle 19, in piazza Federico II si svolgeranno laboratori per bambini e famiglie a cura di "Il senso della natura" dal titolo "Un peperoncino per amico?" e "Costruiamo un orto portatile". E poi "Il mangiafuoco" per modellare con fantasia argilla e materiali naturali. Alle 19,30 in piazza Federico II dj set con musica con dj Pier e alle 21 in piazza Colocci la finalissima del campionato italiano di mangiatori super hot. A condurre l’evento sarà Giancarlo Gasparotto "Jack pepper", guinness dei primati dei mangiatori di peperoncino e campione europeo e detentore della League of Fire European Belt. Aperti gli stand espositivi e quelli gastronomici a cura di International street food per tutta la giornata sia a pranzo che a cena dalle 10 alle 24. Per informazioni e contatti: 349 353 9112 oppure [email protected].