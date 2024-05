Musica live in riva al mare: ai Bagni 44 di scena gli "Shampisti"

Musica live sulla spiaggia di Senigallia. Dopodomani (ore 22) ai Bagni Roberto 44 (El Chiringuito beach cafè) suonerà la band Shampisti, gruppo nato nel 2014 con l’idea di fare solo una serata durante una festa di paese. In realtà le cose andranno diversamente. Cinque anni più tardi si decide di scrivere propri brani, da indipendenti. ‘Zizzania’ è il brano d’esordio, a cui è seguito il secondo singolo ‘Spostare il disordine’. Spinti dal successo gli Shampisti iniziano la lavorazione del primo album. Lo stop per la pandemia interrompe i lavori e rinvia tutto. In quei giorni così difficili la band decide di pubblicare un terzo brano, Anestesia, a sostegno della raccolta fondi di Aspecc per l’emergenza Covid all’Ospedale di Pergola, la loro piccola città a cui hanno destinato i proventi del brano. Il videoclip di Anestesia ha come protagonista il maestro Walter Valentini, pittore, scultore, incisore italiano di livello internazionale.