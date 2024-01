Musica live stasera al Donegal: sul palco sale Clara People

Nuovo appuntamento con la musica live al Donegal Irish Pub di Ancona. Questa sera (ore 22) sul palco del locale salirà la cantautrice Clara People, accompagnata da Marco Tarantelli (contrabbasso), Simone Medori (percussioni) e Fulvio Renzi (violino). Clara, originaria di Ancona, canta in inglese dedicandosi a un genere che assomiglia al folk pop, ma preferisce non essere incasellata in un’unica categoria. Le sue melodie non sono propriamente di musica "classica" celtica, anche se c’è il violino suonato in stile irlandese, ma richiamano di più cantautrici come Kate Bush o Alanis Morissette, con un elemento rock e frizzante che ‘fa la differenza’. Tra le influenze principali di Clara People, anche Ani DiFranco, Sting e Kathryn Tickell.