"Musica, mia passione", il Sineforma Ensemble protagonista con musiche di Bizet e Debussy

Anche al Museo Archeologico Nazionale delle Marche si celebra la ‘Festa della Musica’. Alle ore 19.30 è in programma il concerto dal titolo ‘Musica, mia passione’, con il Sineforma Ensemble (Michele Scipioni ai clarinetti e Margherita Scafidi all’arpa) e la partecipazione di Rosetta Martellini (voce). Verranno eseguite affascinanti composizioni firmate da Amorosi, Poenitz, Debussy, Bizet, Rota, Ghidoni e Iturralde. Testi di Leopardi, Mendelssohn, Debussy e Bernstein. Ingresso libero. L’inusuale duo vuole esplorare le potenzialità timbriche che nascono dall’incontro fra clarinetto ed arpa, in un viaggio dalle sonorità medievali di Amorosi, passando per l’impressionismo di Debussy e la musica tradizionale, fino ad autori contemporanei. Prenotazione (071 202602).