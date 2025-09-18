Musica Nuova Festival, concerto dedicato alle Antiche Armonie

Ultimo appuntamento con il ‘Musica Nuova Festival’ di Senigallia, rassegna organizzata dall’Associazione Musica Antica e Contemporanea in collaborazione con il Comune, che nel corso dell’estate ha proposto concerti e incontri con famosi compositori, poeti, scrittori e musicologi tra i massimi esponenti della cultura italiana ed internazionale. La manifestazione si chiude dopodomani (ore 21) nella chiesa di San Giovanni Battista a Montignano con ‘Antiche Armonie dedicate al Cantico delle Creature di San Francesco’. Quest’anno, infatti, ricorre l’ottavo centenario della composizione della celebre opera, una lode a Dio e alle sue creature, una preghiera permeata da una visione positiva della natura, poiché nel creato è riflessa l’immagine del Creatore. A esibirsi saranno Federica Priscilla Nicodemo (foto), soprano, e Fabiola Frontalini, che si siedere all’organo Callido. Nicodemo ha iniziato a 17 anni gli studi musicali presso l’Istituto ‘G.B. Pergolesi’ di Jesi, e in giovane età ha debuttato nel ruolo di Serpina della ‘Serva Padrona’, proprio al Teatro Pergolesi. Nel 2015 la cantante inizia a frequentare il corso di canto al Conservatorio ‘Rossini’ di Pesaro. Qui prosegue la sua carriera universitaria triennale partecipando attivamente agli eventi musicali del Conservatorio, come la rappresentazione della ‘Petite Messe Solennelle’ di Rossini e il ‘Requiem’ di Fauré. Contemporaneamente debutta nei teatri di Cattolica e Urbino con il ‘Rigoletto’. Nel 2022 ha conseguito la Laurea di secondo livello in Canto lirico al Conservatorio ‘Rossini’, con il massimo dei voti.