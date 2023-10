Musica per immagini, un concerto immersivo: l’orchestra è in platea

Sarà un concerto speciale quello di stasera (ore 21) al Teatro la Nuova Fenice di Osimo. Il pubblico infatti potrà vivere un’esperienza sonora e visiva diversa, ‘immersiva’, con l’Orchestra Filarmonica Marchigiana disposta in platea e lo spettatore ‘dentro’ la musica seduto sui palchi. Federico Mondelci, nella duplice veste di direttore e sassofono solista, proporrà un itinerario sonoro intitolato ‘Musica per immagini – Movie concert’. Il programma parte da ‘Musical Portrait of Nino Rota’, suite per sassofono e orchestra su temi tratti da ‘Amarcord’, ‘Rocco e i suoi fratelli’, ‘I Clowns’, ‘La Strada’, ‘Il Gattopardo’, ‘La Dolce Vita’ e ‘Otto ½’, con arrangiamento di Roberto Granata. Si passerà poi a Georg Friedrich Haendel con la Sarabanda dalla Suite in Re minore HWV 437 (colonna sonora del film ‘Barry Lindon’ di Stanley Kubrick) trascritta ed elaborata per orchestra, e a ‘Celebrating Morricone’, suite per orchestra su temi di Ennio Morricone (‘Gli intoccabili’, ‘Marco Polo’, ‘La leggenda del pianista sull’oceano’) e del figlio Andrea (autore del tema d’amore da ‘Nuovo Cinema Paradiso’) arrangiati sempre da Granata. A chiudere la serata sarà il celebre Valzer dalla Suite per orchestra di varietà di Dmitrij Šostakovic. Un affascinante concerto che include i due filoni che da sempre accompagnano le colonne sonore: i capolavori di musica classica presi ‘in prestito’ e i lavori inediti di compositori che scrivono appositamente per il grande schermo. Biglietti 12 euro (studenti 4 euro). Info 0717231797.